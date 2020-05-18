تسلا تربح معركة "العودة".. وغموض بشأن تهديدات الرجل الجريء

حقق إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، انتصارا مهما في المعركة الدائرة بينه وبين السلطات في كاليفورنيا الأمريكية بشأن إعادة فتح مصنعه بالولاية.



وأعلنت تسلا أن مسؤول صحة بإحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا وقع على إجراءات السلامة التي اتخذتها الشركة الأسبوع الماضي بمصنعها، حيث بدأت عمليات الإنتاج، في تحد لأمر إغلاق المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأحد.

ورغم هدوء العاصفة وعودة مصنع تسلا للإنتاج لم يعرف بعد، هل سينفذ ماسك تهديداته بشأن نقل مصنع الشركة من ولاية كاليفورنيا أم لا؟





وشهدت الأيام الماضية صداما حادا بين ماسك والسلطات في ولاية كاليفورنيا، وصلت لحد تهديد مؤسس شركة تسلا، بنقل مقر ومصنع شركته إلى خارج ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن منعته السلطات من استئناف الإنتاج بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال لوري شيلبي نائب رئيس الشركة عن الشؤون الصحية والبيئية والسلامة للموظفين في رسالة عبر البريد الإلكتروني السبت، واطلعت عليها بلومبرج، إن موافقة مسؤول الصحة لمقاطعة ألاميدا تعني أن تسلا تتمتع بدعم محلي لاستئناف كامل الإنتاج بدءا من هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حث ولاية كاليفورنيا على السماح لشركة "تسلا" بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية.

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وقالت بلومبرج إن ترخيص المقاطعة قد ينهي مسلسلا من الجدال الساخن، حيث هدد المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك بنقل مقر تسلا وإجراء برامج الشركة المزمعة في المستقبل خارج كاليفورنيا.

وهدد رجل الأعمال الثري والمعروف بسرعة غضبه وجرأته بأن يقاضي "فورا" مقاطعة ألاميدا التي يوجد فيها المصنع، متهما سلطاتها بأنها "غير عقلانية ومنفصلة عن الواقع".

ولم يتضح ما إذا كان المدير التنفيذي سيمضي قدما في تحذيراته، التي تشمل أيضا نقل العمليات التصنيعية للشركة خارج الولاية.

وقال حاكم الولاية جافين نيوزوم الأحد في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن الأمريكية إن تسلا لم تحصل على معاملة تفضيلية عن الشركات الأخرى.





وقال إنها "روح من التعاون"، مضيفا أن "تلك الشركات التي تستمر في مواصلة أمور تضع الأمريكيين في خطر الضرر، يتعين عليك أن تعزز جهود التطبيق والعقوبات، لكنه ليس الحال بالنسبة لتسلا. فهم يعملون مع شركاء مقاطعة ألاميدا. ومسؤولو الصحة في المقاطعة عبروا عن رضاهم بأنه من المرجح أن يصلوا إلى هذه الحدود بحلول الإثنين على أقرب تقدير".