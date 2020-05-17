تخفيضات جديدة على هيونداي النترا AD و HD وأكسنت HCI

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية، عن تخفيض أسعار عدد من طرازاتها ابتداءً من غداً الأثنين 18 مايو، بقيمة 10 آلاف جنيه.

وشملت التخفيضات الجديدة كلا من “هيونداي النترا ad”، و”هيونداي النترا hd”، و”أكسنت

hci”، بمختلف فئاتهم.

- وجاءت الأسعار الجديدة لـ”النترا HD” بعد الخصم كالتالي:

الأولى 229.9 ألف جنيه

الثانية 236.9 ألف جنيه

الثالثة 242.9 ألف جنيه

الرابعة 249.9 ألف جنيه

الخامسة 257.9 ألف جنيه

- وجاءت الأسعار الجديدة لهيونداي أكسنت

الأولى 249.9 ألف جنيه

الثانية 262.9 ألف جنيه

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الثالثة 272.9 ألف جنيه

الرابعة 302.9 ألف جنيه

الخامسة 329.9 ألف جنيه

- أما أسعار هيونداي ألنترا AD بعد التخفيضات الجديدة فكانت كالتالي:

الأولى 289.9 ألف جنيه

الثانية 299.9 ألف جنيه

الثالثة 321.9 ألف جنيه

الرابعة 334.9 ألف جنيه

الخامسة 354.9 ألف جنيه

السادسة 372.9 ألف جنيه

السابعة 422.9 ألف جنيه