تدشين أول وحدة ذاتية التعقيم للسيارات في الدمام

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تدشينها لأول وحدة ذاتية التعقيم للسيارات في شارع الملك سعود بن عبد العزيز في مدينة الدمام، وذلك استكمالاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحد من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد بالبـلاد.
وأوضحت الأمانة أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يتم تعقيم السيارة ذاتياً أثناء مرورها بالوحدة مع بث رسائل توعوية لقائدي السيارات، مشيرة إلى أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاع خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، إلى جانب احتوائها على خزان حجمه 16 متر مربع يتسع لـ 600 لتر ويضخ لترين في كل ثانية.
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