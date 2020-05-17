الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، احتفل ببركة رمضان مع أحلى العروض من هيونداي الوعلان حتى 31 مايو 2020 أو نفاذ الكمية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي باليسيد موديل 2020: القسط الشهري: 2085 ريال مميزات العرض: 0% دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم

ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر Advertisements

بدون رسوم ادارية

يبدأ معدل النسبة السنوي 8.72%

35% دفعة أخيرة الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 مايو 2020 أو نفاذ الكمية.

تطبق الشروط والأحكام.

لا يشترط تحويل الراتب.

هذا العرض بالتعاون مع برنامج تمويل الأهلي التأجيري.

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الوعلان الرمضاني على تقسيط هيونداي باليسيد 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.