ما هي علاقة السيارات بسرعة الإنترنت؟

الخليج ٣٦٥ نت – قد لا يصدق كثير من قائدي السيارات أن هناك علاقة وثيقة بين سرعة الإنترنت والسيارات الحديثة خاصة مع التقدم المذهل في تقنية صناعة السيارات.

فمع ظهور موديلات السيارات الحديثة ذاتية القيادة والتي تعتمد على شبكات الجيل الخامس في العديد من تقنياتها، أصبح لا غنى عن وجود إنترنت سريع.

وتعد تقنية C-V2X من أبرز التقنيات في السيارات ذاتية القيادة، حيث تتيح هذه التقنية حديث السيارات مع بعضها البعض.



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حيث تتواصل السيارات أثناء السير على الطرق لاسلكياً مع بعض لتبادل أهم البيانات والمعلومات مثل إشارات المرور والأجهزة الذكية والمعدات الأخرى الخاصة بالمرور والطرقات.وتفيد شبكات الجيل الخامس (5G) السيارات ذاتية القيادة، في تزويدها بالمعلومات بشكل متواصل وسريع، وذلك لاتخاذ القرارات بشكل سريع، مثل الإندماج مع السيارات الأخرى بالحارات المرورية على الطريق، أو التوقف عند إشارات المرور.

وبفضل سرعة الإنترنت وهذه التقنية الهامة ستكون السيارات ذاتية القيادة قادرة على التحدث مع إشارات المرور كي تزامن وقت الرحلة مع مدة فتح الإشارات وغلقها، لتنخفض نسبة الازدحامات بشكل كبير، إضافة إلى توفير أكبر في استهلاك الوقود.