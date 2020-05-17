تصميم تخيلي لما قد تبدو عليه سيارة همر اتش 1 مستقبلية

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت همر إنتاج اتش 1 في عام 2006، لتجلب حضوراً قوياً لعلامة جنرال موتورز في سوق سيارات الطرق الوعرة، وعلى الرغم من اختفاء الموديل لأكثر من عقد من الزمان، إلا أنها لا تزال محبوبة بشكل كبير كما يمكن أن يكلف إصدار ألفا النادر أكثر من 100 ألف دولار (375 ألف ريال).

ومع عودة همر كسيارة كهربائية تابعة لعلامة جي ام سي التجارية، تصور مصمم السيارات سمير صادقوف الذي عمل مع كل من لامبورجيني وجينيسيس ما يمكن أن تبدو عليه اتش 1 الحديثة في المستقبل الكبير.

تكشف الصور عن تصميم يبدو كأنه تحديث للتصميم الأصلي، حيث حصلت السيارة على شبك أمامي مع سبع فتحات محاطة بمصابيح أمامية مستديرة مع مصابيح ليد دائرية نهارية، وإشارات دوران أكثر حداثة وغطاء محرك متطور.

في الجانب، تم استبدال المرايا الجانبية بالكاميرات، كما تم تحديث تصميم جوانب السيارة مع دمج بعض إشارات التصميم الكلاسيكية مثل النوافذ، وعلاوة على ذلك، يتم تقسيم هيكل السيارة بتجويف تحت الأبواب وتضليع على العتبات الجانبية.

تصور التصميمات التخيلية أيضاً نسخة بفتحة سقف رباعية وغطاء صندوق خلفي قابل للإزالة، وهذا الأخير يتميز بنوافذ جانبية يمكن تغطيتها بمجموعة متنوعة من الملحقات المصممة خصيصاً لها، وفي الختام، نظراً إلى ولادة همر من جديد فقد تحصل على مجموعة نقل الحركة نفسها كسيارة بيك اب قادمة للشركة، وهذا يعني أنها قد تحصل على محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان.

Advertisements