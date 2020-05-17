هل تقتل الحرارة المرتفعة داخل السيارة كورونا؟.. دراسة تجيب

كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا المستجد يموت بشكل أسرع في درجات الحرارة المرتفعة.

وذكر تقرير لمجلة فوربس الأميركية أن ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارات قد يجعلها واحدة من أخطر الأماكن التي يمكن أن تترك فيها طفلا أو هاتفا جوالا أو حيوانا أليفا، وأن الكثير من الحوادث المأساوية تقع سنويا بسبب ذلك، لكن هذا الخطر قد يجعله مفيدا في الحرب ضد فيروس كورونا.

وأشارت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيوإنجلاند جورنال أو ميدسن إلى أن فيروس كورونا قادر على العيش على أنواع مختلفة من الأسطح لفترات زمنية طويلة.

وقالت" الفيروس قادر على العيش، على سبيل المثال على صناديق شحن الكرتون - 24 ساعة وعلى البلاستيك - حتى ثلاثة أيام وعلى الفولاذ المقاوم للصدأ - حتى ثلاثة أيام"

لكن بحثا جديدا أجرته جامعة جورجيا قال إن "فيروس كورونا المستجد قد يعيش لبضع أيام على الأسطح المختلفة في الغرفة، لكنه يموت بشكل أسرع للغاية في درجات الحرارة المرتفعة".

وأشارت الدراسة إلى أن كورونا المستجد يتشابه مع مرض السارس من حيث الاستجابة للحرارة.

وقال البروفيسور ترافيس غلين، بجامعة جورجيا حيث تم إجراء الدراسة "إذا قمت بتسخين مادة 54 درجة مئوية (وهي أعلى درجة في مجفف الملابس أو أقل درجة في الفرن)، فإنك ستحتاج إلى 20 دقيقة لقتل 99.9 بالمئة من الفيروس".

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أما إذا وصلت درجة الحرارة إلى 150 أو أعلى فإن الأمر يستغرق 5 دقائق لقتل الفيروس، إلا أن هذا لا يعني بأي شكل وضع الأغراض في الفرن من أجل تعقيمها.

إلا أن أغراض الأقنعة يمكن تطهيرها من خلال وضعها في مجفف الملابس، لكن ماذا عن الأغراض في السيارة؟

يقول خبير الأرصاد الجوية جان نال الذي حذر من ترك الأطفال، والحيوانات الأليفة، والإلكترونيات في السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، أن السيارات قد تكون وسيلة فعالة لقتل الفيروس.

ويضيف نال في مقال له على موقعه الخاص، إن بيئة ونوافذ السيارة شفافة نسبيا ما يسمح بمرور أشعة الشمس، وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير داخل السيارة، لدرجة أنها تقتل فيروس كورونا.

ونشر نال وزملاؤه دراسة في مجلة "طب الأطفال"، تقول إن درجة الحرارة داخل السيارة لا تتطلب الكثير من الوقت لترتفع.

وقالت الدراسة إن درجة الحرارة إذا كانت في الخارج 26 درجة مئوية، فخلال عشر دقائق ترتفع درجة الحرارة بمقدار 19 درجة بمقياس فهرنهايت مقارنة بالحرارة خارج السيارة، وخلال 20 دقيقة إلى 29 درجة، وخلال 30 دقيقة ترتفع بـ 34 درجة، وبعد 60 دقيقة ترتفع إلى 45 درجة.

أما من ساعة إلى ساعتين فإن درجة الحرارة ترتفع من 45 إلى 50 درجة، ومن ساعتين إلى أربع، فإنها ترتفع من 50 إلى 55 درجة.