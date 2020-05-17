تعرف على أبرز الأجزاء المكونة لمحرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد المحرك هو القلب النابض للسيارة وأهم جزء بها على الإطلاق، ويتكون المحرك من عدد من الأجزاء الميكانيكية المترابطة، ونظراً لأهمية المحرك الكبيرة نقدم لكم اليوم أبرز المكونات الأساسية في المحرك.

الصمامات

تعمل الصمامات على دخول وخروج الوقود ودخان العادم وذلك في الوقت المناسب وبدقة، كما تعمل على منع أي تسرب من غرفة الاحتراق عن طريق إغلاقها بإحكام.

المكبس

هو عبارة عن قطعة أسطوانية من المعدن تتحرك للأعلى وللأسفل داخل الأسطوانة، ويعمل على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية، عن طريق احتراق خليط الوقود والهواء داخل غرفة الاحتراق.

حلقات المكبس

تعمل حلقات المكبس على معالجة مشاكل انخفاض الضغط في محركات السيارات ولمنع وجود أي تسرب يسبب انخفاض الضغط داخل المحرك، كما تقوم حلقات المكبس أيضاً بمنع تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق، وتزيل الترسبات التي توجد على جدار الأسطوانة.

ذراع التوصيل

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هو عبارة عن قطعة تربط المكبس بعمود المرفق، وتقوم بنقل حركة المكبس إلى عمود المرفق في بعض مراحل عمل المحرك، بالإضافة إلى نقل حركة عمود المرفق إلى المكبس في المراحل الأخرى.

عامود الكرنك

هو بمثابة العمود الفقري في المحرك، حيث يقوم بإعطاء الحركة لمجموعة التروس في المحرك، كما يعمل على تحويل الحركة الترددية إلى حركة دورانية وهي التي تدير التروس.

الحوض

يحيط بعامود الكرنك، ويمكن أن يحتوي على كمية من الزيت، الذي يتجمع في الجزء السفلي من الحوض.

البواجي (شمعات الاحتراق)

البواجي هي الجزء المسؤول عن إيصال الشرار إلى غرفة احتراق المحرك، وذلك من أجل إشعال خليط الوقود مع الهواء.