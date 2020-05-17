كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح مهمة للحفاظ على إطارات السيارة في الأجواء الحارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الكثير من مالكي السيارات عن الطرق الأمثل للعناية بالإطارات في الأجواء الحارة، ذلك باعتبارها من أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وحماية إطارات السيارة من التأثيرات السلبية الناتجة عن الحرارة المرتفعة، لا يقي الإطارات فقط من التلف، بل أيضًا يحافظ على ركاب السيارة من مجابهة حوادث قد تكون كارثية، خاصة إذا انفجر أحد الإطارات أثناء السير.

وقال بيير جرانزوتو مدير عام سيارات الركوب، ونائب رئيس ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي إن هناك عدد من التدابير التي يجب اتخاذها في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للحفاظ على الإطارات بعيدًا عن أية مشاكل.

ويمكن من خلال السطور التالية التعرف على تدابير حماية الإطارات في الأجواء الحارة:

فحص الإطارات

الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور الهامة للغاية، حيث يمكن من خلال هذا الإجراء اكتشاف أي أضرار أو تمزق بالإطار أو برزو الأسلاك الداعمة.

ضغط الهواء

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يقول جرانزوتو إن فحص ضغط الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، وذلك كون انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح، كما أن ضغط المرتفع خاصة عند ملء الإطارات بالهواء وليس النيتروجين يسبب انبعاجات بالإطار، كما تسبب مع الاحتكاك بالطريق في تلفه.

الترصيص

فحص اتزال الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها عند الإحساس باهتزازات أثناء السير، فالحفاظ على توازن الإطارات يسهم في إطالة عمرها الافتراضي.

أوزان زائدة

الأوزان الزائدة بالسيارة من أكثر الأمور التي تسرع من عملية تلف الإطارات بشكل عام ، حيث أن ذلك يؤثر عليها عند الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

مجموعة التعليق

عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.