بطراز Jumpy الكهربائي.. ستروين تشعل المنافسة مع مرسيدس eVito

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها Jumpy، التي تنتمي لفئة الموديلات الخدمية الصغيرة.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الكهربائية e-Jumpy تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان يصل بها إلى السرعة القصوى 130 كلم/س.

وتتوفر Jumpy الكهربائية كسيارة كومبي أو صندوقية في ثلاثة أطوال وبنوعين مختلفين من البطاريات. وتبلغ سعة البطارية القياسية 50 كيلووات ساعة بمدى سير يبلغ 230 كلم.

كما تتوفر للسيارة بطارية سعة 75 كيلووات ساعة مع مدى سير يبلغ 330 كلم.

ومن المقرر أن تطرح ستروين السيارة الكهربائية e-Jumpy خلال النصف الثاني من العام الجاري لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس eVito.

Advertisements

ومطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة "دي إس" التابعة لمجموعة ستروين الفرنسية طرح موديلين كهربائيين جديدين تحت اسم E-Tense من الطرازين DS3 Crossback وDS7 Crossback.

وأوضحت الشركة أن النسخة E-Tense من السيارة DS3 Crossback تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصانا، مع بطارية سعة 50 كيلووات ساعة.

وتقف السرعة القصوى للسيارة الكهربائية عند 150 كلم/س، في حين يبلغ مدى السير 320 كلم. ويستغرق شحن 80% من سعة البطارية بقدرة 100 كيلووات 30 دقيقة في أحسن الأحوال.

أما النسخة E-Tense من السيارة DS7 Crossback فتعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين ومحركين كهربائيين ويولد النظام قوة 221 كيلووات/300 حصان.

ويستند النظام على بطارية سعة 13.2 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 58 كلم، وعند تولي المحركات الكهربائية عملية الدفع فإن السرعة القصوى لن تتجاوز 135 كلم/س.

وبتضافر جهود المحركات الكهربائية مع محرك الاحتراق فإن السيارة تنطلق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.9 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 240 كلم/س. أما معدل الاستهلاك فيبلغ 1.3 لتر/100 كلم.