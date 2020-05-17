“بالصور” حفرة تصطاد السيارات السالكة لأكبر شوارع جازان

الخليج ٣٦٥ نت – تسببت حفرة كبيرة في منتصف أحد أكبر الشوارع بمدينة جازان، في سقوط عدد كبير من السيارت السالكة لهذا الطريق.

وفي التفاصيل، شهد شارع الستين مع تقاطع طريق الأمير سلطان اللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان، حادثة سقوط عدد من السيارات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصفه.

وعلى إثر هذه الحوادث المتعددة جراء الحفرة الكبيرة بمنتصف الطريق، طالب عدد كبير من المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، إلى جانب تعويضهم لما سببته تلك الحفرة من أضرار جسيمة لسياراتهم.

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