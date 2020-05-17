تعديلات تقنية تمنح مرسيدس الفئة A سرعة فائقة

أجرت شركة بوسايدون تعديلات تقنية على السيارة مرسيدس A 45 لرفع معدلات أدائها.



وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة ووحدة التحكم بناقل الحركة، زادت قوته من 421 حصان إلى 525 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 500 إلى 600 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم A 45 RS 525، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، فضلا عن الانطلاق بسرعة قصوى 324 كلم/س بدلا من 270 كلم/س.

ويتوفر للسيارة أيضا مستوى تعديل أقل يصل بها إلى قوة 465 حصان/560 نيوتن متر، مع سرعة قصوى 318 كلم.

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وبجانب التعديلات التقنية توفر شركة التعديل للسيارة أيضا مكابح فائقة، ومجموعة عادم رياضية، وجنوط كربون خفيفة قياس 20 بوصة.

وكانت شركة مرسيدس الألمانية قد أقدمت على استغلال شعارها المميز، للتوعية بأسلوب التباعد الاجتماعي كنوع أساسي من أنواع الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات تصميما جديدا نشرته مرسيدس لشعار النجمة المميز، بعد أن عدلته، ليتناسب مع الفكرة التي ترغب الشركة في إيصالها للجمهور.

وقامت الشركة بإبعاد النجمة عن التلامس مع الدائرة، في رسالة توجيهية تنصح بها متتبعي أخبارها بالالتزام بأسلوب التباعد كنوع من أنواع الوقاية للحد من انتشار الفيروس.