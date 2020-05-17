كيا ستطلق نسخ رياضية لسياراتها الحالية

الخليج ٣٦٥ نت – تتنافس كلاً من هيونداي وكيا رغم أنهما أشقاء تحت نفس المجموعة، وذلك باستخدام استراتيجيات التسويق الفريدة، وتعرف هيونداي نفسها على أنها علامة تجارية ناضجة تهتم بالجانب الرياضي الشاب بالكشف عن طرازات N وN لاين، بينما تميل كيا نحو عملاء أصغر سناً وأكثر رياضية.

وبالحديث مع مدير الاتصالات المؤسسية بكيا، جيمس بيل، يبدو أن الشركة ستولى اهتماماً بطرازات GT الرياضية، والتي توسعت مؤخراً بالكشف عن كيا سيراتو GT 2020 بقوة 201 حصان، حيث قال بيل: “كل شيء يعود إلى ستينجر GT، لقد كانت خطوة جادة مقارنة بالموديلات الأساسية”.

وأضاف بيل: “نخن يمكن أن نكون غير متوقعين أكثر قليلاً، حيث يمكننا أن نفرط في بعض الأشياء، لكننا ما زلنا نقدم طرازات قيمة، وGT ليست مجرد شارة، فلن تحمل السيارة شارة GT إلا إذا كان لديها بعض اللمسات الرياضية القوية بها”.

لذا نتوقع رؤية مستوى عالي من الاداء لطرازات كيا GT المستقبلية مثل K5 GT القادمة، وحتى خارج تشكيلة GT، تم منح كيا الكثير من المرونة في طرازاتها المستقبلية، لذا يبدو أن كيا ستكشف عن بعض المنتجات الجديدة للجيل القادم من أوبتيما وسورينتو.

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