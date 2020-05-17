معلومات تهمك عن مكونات بطارية سيارتك وكيفية قياس قوتها

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البطارية من أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنها المسؤولة عن إمداد المحرك بالتيار الكهربائي اللازم لبدء عملية تشغيل السيارة، كما تقوم بتشغيل كافة الأجزاء الكهربائية والإنارة داخل السيارة.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للبطارية إلا أن كثير من قائدي السيارات لا يدرون ما هي المكونات الداخلية للبطارية، وكيفية قياس كفاءتها وقوتها، وهو ما سوف نستعرضه معكم اليوم.

مكونات البطارية

تتألف البطارية من 6 أجزاء رئيسية، كل جزء يولد فرق جهد 2.115 فولت، ويصل فرق الجهد الكلي للبطارية 12.7 فولت، والفولت يشير إلى قدرة البطارية على الشحن، أي توليد فرق الجهد.

ويوجد مصطلح آخر خاص بتشغيل البطارية وهو الأمبير، وهو مقدار الشحنة التي يمكن للبطارية أن تحتفظ بها، فإذا كانت بطارية السيارة قوتها 50 أمبير، فعند بدء تشغيل المحرك فإنه يستهلك 100 أمبير بالدقيقة.

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وفي حال كانت هناك صعوبة في تشغيل المحرك، وحاولت تشغيل المحرك لمدة 30 ثانية متواصلة ستتفرغ البطارية كلياً.

طريقة فحص قوة البطارية

توجد طريقتين لفحص البطارية، طريقة تقليدية وهي تعتمد على توصيل سلك ذو سماكة جيدة بين الأقطاب، وملاحظة مدى قوة الشرارة الصادرة عن هذه العملية، لكنها طريقة قد تجلب الضرر للبطارية وتسبب تلفها.

الطريقة الثانية للفحص هي عبر قياس الفولتية، ويتم استخدام جهاز الفولتميتر فيها، وذلك بوضعه على DC، ويتم توصيل السلك الأسود مع القطب السالب للبطارية، وتوصيل الأحمر بالقطب الموجب للبطارية، ومن ثم قراءة النتيجة.

وكمثال على ذلك، فإن القراءات التالية تدل على كفاءة وقوة البطارية:

12.7 فولت.. البطارية 100%

12.5 فولت .. البطارية 90 %

12.42 فولت ..البطارية 80 %

12.32 فولت ..البطارية 70 %

12.2 فولت .. البطارية 60 %

12.06 فولت ..البطارية 50 %

11.9 فولت ..البطارية 40 %

11.79 فولت ..البطارية 30 %

11.58 فولت ..البطارية 20 %

11.32 فولت ..البطارية 10 %

10.5 أو أقل ..البطارية 0 %