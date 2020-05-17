هيونداي سانتاكروز تظهر في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – نحن نقترب الآن من اللحظة التي ستطلق فيها هيونداي أول بيك اب لها في عام 2021، وحتى وقت قريب، كما لا نعرف ما يمكن توقعع من سانتاكروز الإنتاجية، حيث حصلت النماذج التجريبية كميات كبيرة من التمويه، ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت صورة لجسم سانتاكروز باللون الأبيض على الإنترنت، مما منحنا فكرة عن تصميم السيارة الإنتاجية.

ويبدو أن هذا ما انتظره المصممون، حيث انتشرت العديد من التصميمات التخيلية تستند على الصورة المسربة واللقطات التجسسية السابقة، وقد أضاف المصمم إشارات تصميم نموذجية لشركة هيونداي تنتمي إلى أحدث لغة تصميم للعلامة التجارية “Sensuous Sportiness”.

من جانبنا، نعتقد أن التصميم التخيلي قريب جداً من التصميم الواقعي، إلا أننا لسنا متأكدين بنسبة 100% حتى تكشف هيونداي رسمياً عن سانتاكروز، ففي المقدمة، تحصل السيارة على شبكها المألوف ومصابيح أمامية أفقية أنيقة في الأعلى، وتتميز سانتاكروز بمجموعة مصابيح أخرى سفلية مستوحاة من سانتافي، والتي ستحصل على منصتها أيضاً.

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من الجانب، تبدو كسيارة بيك اب بأربعة أبواب كلاسيكية مع ختم على شكل مثلث على الأبواب الأمامية وخط حزامي بالتوازي مع الحافة العلوية للصندوق الخلفي، وفي الخلف، اختار المصمم مصابيح خلفية مستوحاة من أحدث سوناتا والتي يبدو أنها تناسب بقية البيك اب بشكل جيد.

في النهاية، سيتم بناء هيونداي سانتاكروز في مصنع مونتغومري بولاية ألاباما بالولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتوفر بخيارين من المحركات، الأول هو 2.4 لتر بقوة 185 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر تيربو 2.0 لتر يولد قوة 235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران.