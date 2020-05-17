اكيورا ستوقف تصنيع سيارة RLX لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – ستقوم اكيورا بوقف عرض RLX في بعض الأسواق بعد موديل 2020 مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبلغت هوندا شبكة وكلائها بالقرار، وقد أكدت اكيورا ذلك في بيان صحفي حديث.

قالت اكيورا: “أبلغنا اليوم وكلاء اكيورا بخطتنا لوقف مبيعات سيارة RLX السيدان في أمريكا الشمالية في نهاية عام 2020، حيث نقوم باستثمارات كبيرة في الموديلات الأساسية التي تمثل مستقبل اكيورا، مثل سيارات الاس يو في RDX وMDX الناجحتان الآن كرائدات لعلامة اكيورا التجارية، في الوقت الذي نواصل فيه تحديث موديلاتنا الأساسية”.

مع بيع 1,019 سيارة فقط في العام الماضي، فإنه ليس من المفاجئ أن تقوم اكيورا بوقف إنتاج سيارتها السيدان RLX، وأضافت العلامة التجارية الفاخرة في بيانها أنها لا تزال ملتزمة بإنتاج سيارات السيدان الرياضية، وستكشف قريباً عن 2021 TLX الجديدة كليًا.

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وفي الختام، في حين أنه سيتم وقف بيع اكيورا RLX في أمريكا الشمالية، سيستمر بيع السيارة باسم هوندا ليجيند في أسواق أخرى مثل اليابان.