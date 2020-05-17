رينو ستوقف تصنيع سيارات اسكيب وتاليسمان وسينيك

الخليج ٣٦٥ نت – تتجه صانعات السيارات حول العالم لإيقاف إنتاج سياراتها السيدان وذلك بسبب انخفاض أرقام مبيعاتها، والمثال الأحدث على ذلك، ما تخطط له رينو وفقاً لتقرير جديد، حيث تفكر الشركة في إيقاف إنتاج بعض طرازاتها السيدان والميني فان لخفض التكاليف وزيادة الاستثمار في مشاريع أكثر ربحية، والتي تشتمل على تطوير سيارات اس يو في وكهربائية، وذلك وفقاً لمصادر قريبة من صانعة السيارات.

تقول مصادر مطلعة أن رينو تخطط إلى إيقاف إنتاج اسكيب إلى جانب تاليسان وسينيك السيدان كأول ضحايا خفض التكاليف، مؤكدة أنه من العملي أن يتم إيقاف إنتاج هذه الموديلات، ولا يبدو مستقبل ميجان مشرقاً هي الأخرى، والجدير بالذكر أن رينو تمتلك العديد من الطرازات المختلفة وهو أمر سيئ اقتصادياً، حيث تمتلك الشركة حالياً ما بين 45 و50 طراز مختلف من علامتها التجارية الأساسية، بالإضافة إلى طرازات داسيا ورينو سامسونج ولادا والبين.

وفيما يتعلق بأرقام المبيعات، فقد كشفت بيانات JATO أن الموديلات انخفضت مبيعاتهم بشكل كبير حيث انخفضت مبيعات تاليسان بنسبة 20% إلى 15,826، في حين انخفضت مبيعات اسكيب بنسبة 20% إلى 9,561 سيارة فقط، وانخفضت مبيعات سينيك بنسبة 16% إلى 77,507 سيارة.

في النهاية، تعتبر هذه خطوة أخرى لرينو من أجل خفض التكاليف، ووفقاً للتقرير، يمكن لصانعة السيارات أيضاً بيع الأصول العقارية وإغلاق العمليات في أسواق مثل الصين والتي تولد خسائر للشركة.

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