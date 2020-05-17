بطارية تيسلا التي تعمل لـ 1.6 مليون كم ستدشّن قريباً!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة تيسلا بتحويل طريقة تفكير الناس في السيارات الكهربائية في السنوات الماضية، والآن يمكنهم تقديم بطارية جديدة تجعل السيارات الكهربائية تنافسية من حيث التكلفة مع الموديلات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، حيث سيتم تثبيت البطارية الجديدة منخفضة التكلفة وصاحبة العمر الطويل في موديل 3 اس الذي سيتم بناؤه في الصين في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل، وبحسب ما ورد، فقد تم تطوير البطارية بالتعاون مع شركة CATL الصينية وستكون قادرة على العمل لـ 1.6 مليون كم.

في حين سيتم إطلاق البطارية في الصين، إلا أن التقرير يقول أنه يمكننا توقع إصدارات محسنة بكثافة طاقة أعلى وقدرات تخزين أكبر وتكاليف أقل، وبحسب ما ورد، سيتم استخدام هذه البطاريات في مجموعة متنوعة من سيارات تيسلا، وسيتم تقديمها في مجموعة متنوعة من الأسواق.

حتى الآن، لا نعرف سوى القليل عن البطاريات نفسها، ولكن يقال إنها ستحتوي على مواد كيميائية منخفضة أو خالية من الكوبالت بالإضافة إلى إضافات ومواد خاصة وطلاءات لضمان عمر طويل، ويعد تحديد استخدام الكوبالت أو القضاء عليه أمراً هاماً، حيث أشارت رويترز إلى أنه المعدن الأغلى في بطاريات السيارات الكهربائية، وسيساعد هذا على خفض التكاليف، ويبدو أن البطاريات الجديدة ستستخدم أيضاً عبوة أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

Advertisements

من جانبها، يُتوقع أن تكشف تيسلا عن تفاصيل أكثر حول البطارية في وقت لاحق من هذا الشهر في حدث يسمى يوم البطارية، ويمكننا أيضاً معرفة المزيد عن خطة الشركة للمصانع التي هي مصانع بطاريات مؤتمتة بشكل كبير وهي أكبر بكثير من مصانعها الضخمة الحالية.