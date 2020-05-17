فورد ستوقف تصنيع سيارة فيوجن في هذا الموعد

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن قامت فورد بتحديث فيوجن للمرة الأخيرة العام الماضي، ولم تكتسب السيدان حينها سوى عدد قليل من خيارات الألوان الجديدة لعام 2020، كشف تقرير حديث أن إنتاج الموديل سينتهي قريباً.

حيث ستصل آخر سيارة فيوجن إلى الأسواق في 21 يوليو المقبل، على أن يتوقف إنتاجها في 5 يونيو، وسيتم تجميع آخر سيارة فيوجن بوليس في مصنع فورد هيرموسيلو في المكسيك.

كما يوضح مصدرنا أن هذه تواريخ رسمية أولية، لكنها قد تتأثر بجائحة فيروس كورونا، وهذا يعني أن فيوجن قد تظل على خطوط التجميع لبضعة أسابيع أخرى للإنتاج من إنتاج سيارات فيوجن 2020 المخطط لها، وكملاحظة جانبية، تشير التقارير إلى أن المصنع المكسيكي يتطلع إلى عودة الإنتاج بشكل كامل في 18 مايو الجاري.

في حين أن أيام الجيل الثاني من فيوجن قاربت على الإنتهاء، تعمل فورد على خليفة غير مباشر لها في شكل واجن وعرة مستوحاة من سوبارو أوت باك، وكان يُعتقد أننا سنراه بحلول نهاية 2021، لكن الوضع الحالي قد يجبر صانعة السيارات على تأجيل خططها حتى 2022 أو حتى 2023، ومن المفترض أن يكون موديلاً عالمياً مثل فيوجن، وستشارك منصتها وبعض التقنيات مع مونديو في أوروبا.

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