ظهور مميز لـ"أوبل موكا" الجديدة أثناء اختبارها

تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل، لطرح النموذج الجديد من سيارتها أوبل موكا، الذي ظهر خلال اختباره استعدادا لطرحه في الأسواق نهاية هذا العام.

وبنيت النماذج الجديدة من سيارات موكا على منصات EMP1 التي يطورها مصنع PSA الفرنسي، والتي أثبتت جدارتها عند اختبارها في العديد من السيارات مثل أوبل كورسا، وبيجو 208.

تختلف السيارة الجديدة كثيرا من

ناحية التصميم عن نماذج موكا الحالية، فالهيكل فيها أصبح أكثر انسيابية، وأصبح ارتفاع السقف أقل، كما تغير تصميم المصابيح والواجهة الأمامية، وانحناءة الواجهة الخلفية أصبحت أقرب لتلك الموجودة في سيارات x6 من بي إم دبليو.

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وحصلت المركبة الجديدة على العديد من التحسينات التي تجعلها أكثر

عملية وأمانا، ووزنها أصبح أقل بـ 120 كجم مقارنة بنموذج موكا الأخير، كما زادت نسبة متانة هيكلها بمعدل 30%، وأضافت أوبل عليها تعديلات خاصة تحسن من عزل أبوابها وشبابيكها للضوضاء الخارجية.

وستأتي هذه السيارة بعدة نسخ، نسخة مزودة بمحرك بنزين عادي بسعة 1.2 لتر، ونسخة مزودة بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر.

كما ستطلق نسخة خاصة منها مزودة بمحرك كهربائي بعزم 136 حصانا، فيها بطارية تمكنها من قطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة.