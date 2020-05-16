كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر للسائقين.. هكذا يمكن الحفاظ على السيارة في الأجواء الحارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للسائقين.. هكذا يمكن الحفاظ على السيارة في الأجواء الحارة

يجب على السائقين العناية بالسيارة في الأجواء الحارة وفي ظل الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد حلال هذه الفترة، ومالكي السيارات يبحثون عن طرق للحفاظ على الإطارات والعناية بها؛ نظرا لأنها معرضة للتأكل والتلف ومتأثرة بالعوامل الخارجية المتمثلة في درجات الحرارة المرتفعة.

والسائقين عليهم حماية إطارات السيارة من التأثيرات السلبية الناجمة من الحرارة المرتفعة، للمحافظة عليهم من التعرض للحوادث، ومنعا لانفجار الاطارات أثناء السير على الطرق في ظل ارتفاع الحرارة.

وعلى السائقين اتخاذ العديد من التدابير، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على الإطارات، وفقا لما نصح به بيير جرانزوتو مدير عام سيارات الركوب، ونائب رئيس ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي.

ومن خلال السطور التالية يمكنكم الأطلاع على التدابير التي يمكنكم فعلها للحفاظ على الإطارات في ظل الاجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة:

فحص الإطارات

فحص إطارات السيارة بانتظام يعتبر من الامور المهمة جدا للحفاظ على السيارة، وهذه الإجراء مهم للغاية لأنه يكشف إي أضرار داخل الإطارات.

ضغط الهواء

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فحص ضغط الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها، ويمكن فحصها مرة واحدة شهريا، وذلك كون انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح، كما أن ضغط المرتفع خاصة عند ملء الإطارات بالهواء وليس النيتروجين يسبب انبعاجات بالإطار، كما تسبب مع الاحتكاك بالطريق في تلفه.

الترصيص

عند الاحساس باهتزاز أثناء السير يجب أن يتم فحص اتزال الإطارات، فالحفاظ على توازن الإطارات يسهم في إطالة عمرها الافتراضي.

أوزان زائدة

الأوزان الزائدة بالسيارة من أكثر الأمور التي تسرع من عملية تلف الإطارات بشكل عام ، بالإضافة غلى ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

مجموعة التعليق

يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.

للسائقين.. هكذا يمكن الحفاظ على السيارة في الأجواء الحارة