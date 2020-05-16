البحرين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات شفاء المزيد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، منها 76 حالة لعمالة وافدة، و13 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 9 حالات من الفيروس ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البلاد 2192 حالة بعد الإعلان عن تعافي 113 حالة في وقت سابق السبت.

وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.