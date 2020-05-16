كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال أسبوعين.. 7 سيارات جديدة انخفضت أسعارها حتى 40 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر، عن تخفيضات على أسعار 7 سيارة جديدة منذ مطلع مايو وحتى الآن، ذلك بنسب من 5 آلاف وحتى 40 ألف جنيه.

ويتزامن الإعلان عن تخفيضات الأسعار الأخيرة مع حالة التباطؤ والركود في حركة المبيعات التي يشهدها السوق المصري منذ منتصف مارس الماضي جراء الإجراءات الاحترازية التي يطبقها مجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت التخفيضات سيارات تنتمي لعلامات تجارية يابانية وصينية وأوروبية وماليزية، وتتنوع بين سيارات سيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات وMPV الخدمية سباعية المقاعد.

ويمكنكم من خلال السطور التالية، التعرف على السيارات التي انخفضت أسعارها حتى 40 ألف جنيه في أسبوعين فقط، وهي كالتالي:

بروتون إكسورا

أعلنت شركة أوتو جروب الموزع المعتمد وشريك مجموعة عز العرب للسيارات بوكالة علامة بروتون الماليزية في مصر، عن تخفيض أسعار "إكسورا" موديل 2019 بقيمة 20 ألف جنيه.

تتوفر بروتون إكسورا الـMPV سباعية المقاعد بفئتين من التجهيزات، وبعد التخفيض أصبح سعر الفئة الأولى القياسية 275 ألف جنيه، فيم بات سعر الفئة الثانية الأعلى 290 ألف جنيه.

تعتمد بروتون إكسورا على سواعد محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتربقوة 136 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة بنظام جر أمامي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CVT بسرعة قصوى تصل 185 كم/ساعة.

وتقدم الشركة الماليزية أيقونتها إكسورا بباقة من تجهيزات الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق توزيع اليكتروني للفرامل EBD ونظام تنبية ضد السرقة وإيموبليزر ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية لرؤية ليلية أفضل.

بروتون إكسورا تتوفر في السوق المصري بنظام ذكى لركن السيارة وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب وإمكانية التحكم بالزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي بلمسة زر واحدة.

أما أنظمة الترفيه بالسيارة فتتمثل في نظام صوتي مكون من مشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX ومدخل USB وكمبيوتر رحلات وتحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة.

فولكس فاجن تيجوان

أقرت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر، تخفيضًا بأسعار جميع فئات "فولكس تيجوان" الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2020 بين 19.000 وحتى 24.000 جنيه.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبح سعر الفئة القياسية من تيجوان 509.000 جنيه بدلًا من 529.000 جنيه بتخفيض قدره 19.000 جنيه، والفئة الثانية تراجعت إلى 559.000 مقارنة بـ579.000 جنيه.

وحصلت الفئة الثالثة كاملة التجهيز من السيارة على النسبة الأكبر من التخفيض، إذ فقدت 24.000 جنيه من أسعارها في مايو لتباع بـ615.000 بدلًا من 639.000.

تعتمد فولكس فاجن تيجوان 2020 على سواعد بمحرك TSI المعزز بشاحن تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصانًا، مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر، يرتبط يناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، ينقل قوة المحرك إلي العجلات الأمامية.

سيات ليون

أعلنت شركة كيان إيجيبت وكيل علامة سيات في مصر عن تخفيض أسعار سيارتها ليون الهاتشباك بقيمة 20 ألف جنيه.

سيات ليون أصبحت تقدم بسعر رسمي 369 ألف و900 جنيه بدلا من 389 ألف و900 جنيه.

تتوفر ليون بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 155 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتسارع السيارة من الثبات مسجلة 100 كم/س خلال 11.4 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 185 كم/س، تستهلك في المتوسط 6 لترات من الوقود لكل 100 كم.

أودي Q2

أقرت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء علامة أودي الألمانية في مصر، تخفيضات وصلت 40 ألف جنيه بأسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة Q2.

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وبعد التخفيض أصبحت أودي Q2 القياسية متاحة بسعر رسمي 475 ألف جنيه بعد أن كانت تباع بـ5٠5 ألف جنيه بتخفيض 30 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من Q2 تراجعت 40 ألف جنيه لتباع مقابل 560 ألف جنيه بدلًا من 600 ألف جنيه.

Q2 مزودة بمحرك تربو 3 سلندر سعة 999 سي سي بقوة 115 حصان، عزم أقصى 200 نيوتن متر بين 2000 و3500 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 9.9 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

بي واي دي S5

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة "S5" الجديدة المجمعة محليًا بقيمة 5 آلاف جنيه.

وبعد التخفيض أصبح سعر بي واي دي S5 التي تتوفر بفئة تجهيزات واحدة 285 ألف جنيه مقارنة بـ290 ألف جنيه في أبريل الماضي.

السيارة الجديدة التي تنتمي لفئة الـSUV مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة دفع كاملة تصل إلى 158 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.

وتشتمل بي واي دي S5 على مجموعة متميزة من وسائل الأمان أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي وفرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.

كما تشتمل السيارة على عدد من وسائل مساعدة السائق مثل النظام الذكى لركن السيارة والذي به خمس تكشف زوايا السيارة بالكامل وكمبيوتر رحلات وعجلة قيادة يمكن التحكم بها ومثبت سرعة وغيرها.

أما وسائل الترفيه بالسيارة فتتمثل في الفرش الجلدي للمقاعد والنظام الصوتي وإمكانية التحكم في ارتفاع كرسي السائق والتحكم بالزجاج بلمسة واحدة والنظام الصوتي المكون مشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX ومدخل USB وبلوتوث.

شيفرولية ماليبو

قررت شركة "المنصور للسيارات"، وكيل علامة شيفروليه في السوق المصري، تخفيض أسعار شيفروليه "ماليبو" 2020 بنسب تتراوح بين 30 و40 جنيه لمختلف الفئات خلال شهر مايو الحالي.

ووفقًا للوكيل المحلي فإن "شيفروليه ماليبو" موديل 2020 التي تنتمي إلى السيارات السيدان العائلية والمتاحة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات باتت أسعارها تبدأ من 339.990 جنيه بدلًا من 369.990 جنيه للفئة أولى.

وجاءت الفئة الثانية من "ماليبو" بسعر 359.990 جنيه بدلًا من 399.990 جنيه، بينما جاءت الفئة الثالثة بسعر 399.990 جنيه مقارنة بـ429.990 جنيه.

وتقدم شيفرولية ماليبو بفئاتها المختلفة بمحرك توربيني من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها القوي تتمكن السيارة من الإنطلاق بسرعة 100 كيلومتر/س من الثبات خلال 9.2 ثانية، وتصل ماليبو إلى سرعة قصوى 215 كيلومتر /س، وتستهلك 6.1لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أوبل أسترا

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن تخفيضات على سيارتها السيدان أوبل استرا 2020 خلال مايو الجاري.

وأقر الوكيل المحلي تخفيضات على استرا 2020 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه، لتصل إلى 299.990 جنيه بدلًا من 321.000 جنيه.

وتقدم السيارة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها الجديد تتمكن "أسترا" الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

ودعمت أوبل أيقونتها استرا 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية”.