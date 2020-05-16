الصحة الكويتية: تسجيل 11 وفاة و942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/16 04:59 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/16 04:59 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13802.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107. وتابعت أنها سجلت شفاء 203 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 3843.

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