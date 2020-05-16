شركة بورش تعلن موعد الكشف الرسمي عن طراز 911 Targa المخصص لعام 2021

السبت 16 مايو 2020

بعد أن أجبرها تفشي فيروس كورونا على تأجيل طرحه، عادت شركة بورش لتعلن موعد الكشف الرسمي عن طراز 911 Targa المخصص لعام 2021 المقبل.



وذلك عبر فيديو ترويجي جديد نشرته الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع يويتوب، نقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، وقد كشف الفيديو عن تحديد يوم 18 مايو المقبل موعدا للكشف عن طراز بورش الجديد، وفقا للعين.

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وكان قد تسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل طرح طراز بورش 911 Targa مرتين من قبل، حيث كان من المفترض أن يطرح للعرض في المرة الأولى ضمن فعايات معرض بيكين الدولي للسيارات الذي تم تأجيل لسبتمبر المقبل.

ومن ثم تأجل ليتم طرحه ضمن فعاليات بطولة بورش للتنس التي ألغيت أيضا بدورها بسبب أزمة تفشي الفيروس، حتى أستقرت بورش على الكشف عنه خلال مايو الجاري.

وستجرى عملية طرح طراز بورش 911 Targa عبر بث حي على الإنترنت وفقا لـ "موتور وان"، وهي الطريقة نفسها التي اتبعتها العديد من شركات السيارات في الشهور الأخيرة، حين قامت بالكشف عن سيارات جديدة في زمن كورونا.