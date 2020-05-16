موجز العين للسيارات.. كورونا يعصف بنصف مبيعات "فولكسفاجن" وأصغر لكزس

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هوت مبيعات مجموعة السيارات الألمانية العملاقة "فولكسفاجن" بنحو النصف تقريبا في أنحاء العالم، بيد أن "نقطة ضوء" لمحتها المجموعة في السوق الصينية حيث زادت مبيعاتها.

تعتزم شركة السيارات اليابانية العملاقة "نيسان" إغلاق بعض مصانعها حول العالم والتخلي عن إنتاج بعض الطرازات، في إطار خطة تحول جذري تقودها في عهد ما بعد رئيسها السابق كارلوس غصن.

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بعد أن أجبرها تفشي فيروس كورونا على تأجيل طرحه، عادت شركة بورش لتعلن موعد الكشف الرسمي عن طراز 911 Targa المخصص لعام 2021 المقبل.

لفتح مجال تسويقي جديد لها بسوق السيارات، تستعد شركة لكزس لطرح طراز هو الأصغر الذي ستطرحه في تاريخها على الإطلاق، بحلول عام 2023.

أزاحت شركة كيا الكورية الجنوبية الستار عن نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز "بيكانتو" لعام 2020، والمخصصة للطرح للسوق الكورية كبداية.