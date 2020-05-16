كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مازيراتي تكشف عن تشويقة لسيارتها الرياضية MC20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت مازيراتي صور لسيارتها الرياضية الكوبية "MC20"، وقد أعلنت الشركة الإيطالية عن سيارتها قبل شهر تقريبًا، ولكن تأخر وصولها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في معظم دول العالم.

وظهرت سيارة مازيراتي MC20 بتمويهات كبيرة، كما ظهرت الصور عن تصميم السيارة وخطوطها الأساسية ما يعطي انطباعًا واعدًا عن MC20. من الملاحظ أن الشركة وضعت اسم سترلنج موس على سيارتها الجديدة وصورتها إلى جانب سيارتين كلاسيكيتين هما مازيراتي Eldorado التي قادها السير سترلنج موس عام 1958 في سباق Monza، ومازيراتي 250F التي شارك بقيادتها في سباق فورمولا ون في موناكو لموسم 1956 وحقق بها المركز الأول في ذلك السباق.

وقد تقوم مازيراتي بتطوير محرك V6 خاص بـ MC20 يحتمل أن ينتج أكثر من 600 حصان. وتشير بعض الشائعات إلى وجود فئة هجينة وأخرى كهربائية بالكامل تحت العمل أيضاً. إضافة إلى فئة ذات سقف مكشوف. ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن أول MC20 في سبتمبر المقبل.