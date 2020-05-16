سماع دوي انفجار في مدينة حلب السورية المزيد

أعلنت وكالة الأنباء السورية، في وقت مبكر من صباح السبت، سماع دوي انفجار في مدينة حلب، شمالي البلاد.

ولم تذكر الوكالة السورية، أي تفاصيل حول الانفجار، بينما تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن انفجارين هزا المدينة.

وقال بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن" الانفجار ناجم عن استهداف كلية المدفعية بحلب من الطيران الإسرائيلي".

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وسبق أن تعرضت أهداف عسكرية في مدينة حلب وريفها، خلال الشهرين الماضيين، لسلسلة ضربات جوية من قبل إسرائيل ذكرت مصادر أنها استهدفت مواقع تابعة للقوات الإيرانية أو حلفائها.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، تصدت الدفاعات السورية لـ"أهداف معادية" في محيط سماء العاصمة دمشق، وأسقطت عددا منها.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية عبرت من اتجاه الأجواء اللبنانية قبل الوصول إلى أهدافها.