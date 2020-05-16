أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 15 مايو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، وسط تراجع عالمي وفق متعاملين، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 206.89 ريـال حوالي 55.17 دولارا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 181.03 ريال حوالي 48.27 دولار.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 155٫17 ريـال حوالي 41.38 دولار، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 120.68 ريال حوالي 32.18 دولار.

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و838 ريالا بما يعادل 1.716 دولار، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1448 ريالا ما يعادل 386.19 دولار.

عالميا سجل سعر الأوقية 1,716.54 دولار أمريكي، متراجعة بنسبة 0.3% بحلول الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات موقع جولد برايس العالمي.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1714.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 0.8% في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1723.80 دولار.

بينما توقع سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا، بحسب رويترز.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أعوام في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.