"كيا" تكشف عن بيكانتو "فيس ليفت" الجديدة

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، عن سيارتها بيكانتو "فيس ليفت" الجديدة ، والتي يتم طرحها للبيع في كوريا الجنوبية باسم مورنينج.

أدخلت الشركة مجموعة من التعديلات على "بيكانتو"حيث حصلت على واجهة أمامية معاد تصميمها، وشبكة أنف النمر مع لمسات من الكروم ولمسات مزخرفة تمتد إلى المصابيح الأمامية الجديدة ، التي أصبحت تتميز بأربع مصابيح LED نهارية، تشبه تلك الموجودة في بورشة تايكان، محاطة بوحدات الإضاءة الأمامية الهالوجينية المعاد تشكيلها.

كما تم إعادة تشكيل الجزء أسفل الصادم الأمامي بشبكة سداسية سفلية تضم كشافات الضباب الحادة ويربط اللون الأسود اللامع الشبكة السفلية بمداخل الهواء الحادة ، والتي تأتي الآن مع زعانف على الحواف الخارجية.

تم تعديل الجزء الخلفي أيضًا باستخدام مصابيح خلفية

ثلاثية الأبعاد ، وعواكس أفقية ارفع وفتحات تهوية حادة.و للأسف تم استبدال أنابيب العادم المزدوجة الأنيقة من الكروم في GT Line بمخارج وهمية على جانبي المشتت الخلفي.

و حصلت السيارة على طلاء الأصفر العسلي وخيارات عجلات جديدة مقاس 14 و 16 بوصة .

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تم دمج تشكيلة المحركات حيث يتم تقديم بيكانتو حاليًا بخيار محرك 1.0 لتر بثلاث أسطوانات و 1.25 لتر ومحركات بنزين بأربع أسطوانات بالإضافة إلى نسخة توربينية من المحركات كما تأتي السيارة بقوة 74 حصان و 95 نيوتن متر بزيادة 9 حصان و1 نيوتن متر عن المحرك السابق. كما تأتي بناقل

حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات وتقدم رقم استهلاك وقود يبلغ 15.7 كيلومتر لكل لتر.

وفي الداخل ، تأتي التغييرات طفيفة ، مع خيار اللمسات اللونية البرتقالية مع شاشة معلومات ملونة اختيارية مقاس 4.2 بوصة وزوج من أنظمة المعلومات والترفيه مع شاشة لمس أكبر حجمها 8 بوصات. كما يوفر نظام الملاحة UVO اتصال الإنترنت ، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في وظائف معينة للمركبة مثل أقفال الأبواب وتكييف الهواء عن بعد عبر تطبيق الهاتف الذكي. كما يضيف تحديثات الخرائط عن بعد ، والاتصال بالأجهزة المنزلية ، والاتصال المتعدد بجهاز بلوتووث والتحكم الصوتي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Kakao. كما أن التبريد للمقعد الأمامي المجاور للسائق متاح الآن كخيار.

توفر السيارة الكبح المستقل في حالات الطوارئ ، وكاميرا في الجزء العلوي من الزجاج الأمامي ، وتضيف ميزات مثل تحذير مغادرة الحارة ومساعدة توسيط الحارة كما تمت إضافة مراقبة البقعة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية.