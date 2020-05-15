IFG تسلم الدفعة الأولى من "ساو إيست"

كتب: باسل الحلواني
بدأت مجموعة IFG، وكيل علامة ساو إيست في مصر، تسليم الدفعة الأولى من سيارات ساو إيست، التي تتوافر في مصر بطرازين "DX3"، و"DX7".
وكانت IFG قد أطلقت رسمياً في مصر خلال شهر فبراير الماضي " DX7 و DX3" بفئتين لكل موديل، وضمان 6 سنوات أو 160ألف كيلومتر.
جدير بالذكر أن وكيل ساو إيست، أطلق 4 مراكز خدمة لساو إيست في مناطق "جسر السويس، والقطامية، والسويس، والإسكندرية"، بالإضافة إلى معارض البيع في "السويس، ومدينة نصر، وشارع النزهة، والقطامية".
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