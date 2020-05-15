نيسان تغلق مصانع وتتخلى عن طرازات في حقبة ما بعد كارلوس غصن

تعتزم شركة السيارات اليابانية العملاقة "نيسان" إغلاق بعض مصانعها حول العالم والتخلي عن إنتاج بعض الطرازات، في إطار خطة تحول جذري تقودها في عهد ما بعد رئيسها السابق كارلوس غصن.

وتخطط نيسان للقيام بما يمكن اعتباره "مناورة جريئة" عبر الانسحاب من أسواق أوروبا لصالح التركيز على أكبر 3 اقتصادات في العالم.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز في تقرير سابق لها، فإن نيسان ستنسحب من أوروبا التي تواجه فيها متاعب، كما ستنسحب من مناطق أخرى للتركيز على الولايات المتحدة والصين واليابان.

وكشف تقرير جديد نشرته وكالة بلومبرج، عن جوانب وأبعاد جديدة لخطة نيسان المستقبلية التي تهدف من خلالها لتصحيح أوضاع الشركة.

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وقالت بلومبرج إن نيسان تهدف لتقليص نفقاتها السنوية بنحو 2.8 مليار دولار، عبر إغلاق عدة مصانع بشكل تدريجي على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

كما كشف تقرير الوكالة الأمريكية عن مفاجأة، تتعلق بنية نيسان وقف تصنيع سياراتها من ماركة داتسون بشكل نهائي.

وحتى الآن بلغ عدد المصانع التي قررت نيسان غلقها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها 13 مصنعا.

وتتوقع مصادر أن تعلن نيسان عن "خطة الأداء التشغيلي" في 28 مايو/أيار الجاري.