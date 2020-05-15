لكزس قد تطرح سيارة BX الجديدة وهذا ما نعرفه عنها

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير جديدة غير مؤكدة أن لكزس قد تطرح كروس أوفر جديدة باسم BX لتكون أسفل UX، والتي تعتبر أصغر كروس اوفر حالياً في مجال العلامة الفاخرة.
لا نعلم بعد الشكل المتوقع لسيارة كهذه ولكنها بشكل محتم ستأتي بالشبك الأمامي الأيقوني لعلامة لكزس، وقد تتخلى السيارة عن بعض ارتفاعها لصالح حضور أكثر رشاقة ورياضية على الطرق.
وتستمر الشائعات باقتراح أن BX ستستخدم مولد هجين يجمع بين محرك 1.5 لتر وموتور كهربائي بقوة إجمالية 116 حصان، وقد نرى نسخة F سبورت رياضية لإضافة الدفع الرباعي والمزيد من القوة.
مرة أخرى هذه المعلومات غير مؤكدة بعد، ولكن إذا صحت فقد نرى لكزس BX الجديدة في 2023.
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