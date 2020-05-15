الكشف عن صرفية وقود كاديلاك اسكاليد 2021

الخليج ٣٦٥ نت – صرفية الوقود ليست من أولويات المهتمين بسيارات الـ SUV الفاخرة كبيرة الحجم، خاصة سيارة مثل كاديلاك اسكاليد الجديدة.. وعند النظر لقائمة مزاياها المتعددة، مثل شاشة معلومات ترفيهية OLED قياس 16.9 إنش ونظام ملاحة بتقنية الواقع المعزز ونظام سوبر كروز الجديد المتطور للغاية، من السهل تجاهل صرفية وقودها الشرهة.

طبقاً لأرقام رسمية جديدة من الولايات المتحدة، اسكاليد 2021 بمحرك V8 سعة 6.2 لتر ودفع ثنائي تأتي بصرفية وقود 13.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وهي واحدة من أسوأ صرفيات الوقود بين موديلات الـ SUV.

في المقابل، محرك اسكاليد ينتج 420 حصان مع جير أوتوماتيكي 10 سرعات وقدرات سحب تصل إلى 3800 كيلوجرام تقريباً.

بعض الأسواق ستحصل على نسخة الديزل بمحرك تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 277 حصان وعزم 624 نيوتن.متر، بنفس سعر نسخة البنزين ولكن بصرفية وقود أفضل.. لا نعلم بأي درجة تحديداً بعد.. ويُذكر ان اسكاليد 2021 ستنطلق في الأسواق لاحقاً هذا العام بأسعار أمريكية تبدأ من 76,195 دولار (286,000 ريال).

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