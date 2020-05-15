تويوتا تطرح نسخة خاصة من سيارتها "بريوس" احتفالا بمرور 20 عامًا على بيعها (صور)

قررت شركة "تويوتا موتور" اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات، اليوم الجمعة الموافق 15/5/2020 تقديم نسخة خاصة من سيارتها "بريوس" للاحتفال بمرور 20 عامًا على بدء بيع هذا الطراز في السوق الأمريكية.

وأضافت تويوتا مواصفات فريدة على التجهيز الداخلي للسيارة الجديدة، وهو ما يمكن توقع ظهوره في الجيل الجديد من السيارة تويوتا بريوس 2021 المنتظر طرحها في السوق في وقت لاحق من العام الحالي.

ورغم أنها تعتبر طراز 2021 فإن النسخة الخاصة من السيارة تحمل شعار "بريوس" 2020، وتم تجهيز النسخة الخاصة من السيارة بعجلات سوداء مقاس 17 بوصة ومصابيح أمامية ومرايا مخفية.

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وعند دخول المقصورة الداخلية للنسخة الجديدة فلن يكون هناك اختلاف كبير عن "بريوس" العادية باسثناء شعار "بريوس" 2020 على أرضية السيارة، كما تضم قائمة المزايا الجديدة مفتاح تحويل أسود وفتحات (HVAC) مدخنة.

ونظرًا لآنه تم تصنيف هذه النسخة ضمن فئة (XLE) من الطراز "بريوس" فإن المقاعد مغطاة بالجلد ومزودة بشاحن للهاتف المحمول وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أنه سيتم الكشف عن هذه النسخة الخاصة خلال الشهر المقبل لكن لن يتم طرحها للبيع إلا في أواخر الصيف الحالي.

وبشكل عام تعتبر السيارة بريوس اقتصادية في استهلاك الوقود وهو ما يستمر في النسخة الخاصة حيث يصل معدل استهلاك الوقود فيها إلى 50 ميلًا لكل جالون داخل المدن و54 ميلا لكل جالون على الطرق السريعة، كما يمكن للمشتري اختيار السيارة "بريوس" ذات الجر الأمامي والسيارة بريوس برايم الهجين.