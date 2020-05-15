مقتل يوتيوبر كان يحتفل بعيد ميلاده الـ 25 في حادث مكلارين 600LT

الخليج ٣٦٥ نت – تدمرت سيارة مكلارين 600LT بسبب سائق مخمور في شمال هوليوود بالولايات المتحدة، مع مقتل راكبها يوتيوبر بعمر الـ 25 عاماً في الحادثة.

السائق كان فنان الوشوم دانييل سيلفا وبجواره اليوتيوبر “كوري لا باري” الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين قبل الحادث المؤسف الذي أدى لوفاته.

وصرحت الشرطة أن المكلارين كانت منطلقة بسرعة هائلة قبل فقدان السائق للسيطرة عليها وانحرافها عن الطريق واصطدامها بشجرة .. مع محاولة السائق سيلفا الخروج من السيارة والهروب من المكان قبل وقف المدنيين له.

سيلفا نفسه لم يصب بجراح عميقة مع اتهامه بجرم القتل ووضع كفالة 2 مليون دولار على إطلاق سراحه المؤقت.

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