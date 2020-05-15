الخليج ٣٦٥ نت – تدمرت سيارة مكلارين 600LT بسبب سائق مخمور في شمال هوليوود بالولايات المتحدة، مع مقتل راكبها يوتيوبر بعمر الـ 25 عاماً في الحادثة.
السائق كان فنان الوشوم دانييل سيلفا وبجواره اليوتيوبر “كوري لا باري” الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين قبل الحادث المؤسف الذي أدى لوفاته.
وصرحت الشرطة أن المكلارين كانت منطلقة بسرعة هائلة قبل فقدان السائق للسيطرة عليها وانحرافها عن الطريق واصطدامها بشجرة .. مع محاولة السائق سيلفا الخروج من السيارة والهروب من المكان قبل وقف المدنيين له.
سيلفا نفسه لم يصب بجراح عميقة مع اتهامه بجرم القتل ووضع كفالة 2 مليون دولار على إطلاق سراحه المؤقت.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل يوتيوبر كان يحتفل بعيد ميلاده الـ 25 في حادث مكلارين 600LT لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.