بي ام دبليو X5 النسخة المقاومة للرصاص تتألق على الطريق “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الألمانية “بي ام دبليو” في إعلان تجاري مثير، عن الاصدار الجديد من سيارة X5 M50i، ألا وهو بي ام دبليو X5 Protection VR6.

يُبرز الإعلان التجاري براعة تقنية Protection VR6 بشكل مثير، حيث يبدأ الإعلان بالسيارة وهي تتسارع على طول طريق ترابي قبل أن تنتقل للطرق الممهد، ليبدأ السباق بين X5 المدرّعة ورصاصة مجهولة المصدر.

أظهر الإعلان تعامل تقنية Protection VR6 مع طلقة 7.62 مم من سلاح AK-47 الذي يبلغ سرعة إطلاقه للرصاص 715 متراً في الثانية، في حين أن السرعة القصوى للسيارة الرياضية تبلغ 210.8 كيلو متر في الساعة، فكيف ستتجاوز X5 الرصاصة المجهولة في هذا السباق؟

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يقوم السائق في الإعلان ببعض من المناورات المراوغة قبل أن يتوجه وجهاً لوجه للرصاصة، لتكون نهاية السباق انتصار بي ام دبليو X5 Protection VR6 في حين أن الرصاصة تسقط محطمة على الأرض.

تأتي سيارة X5 Protection VR6 بمحرك V8 تربو مزدوج سعة 4.4 لتر ويوّلد 523 حصاناً و750 يوتن.متر من عزم الدوران، ويمكننا أن نقول أن الوزن الإضافي له تأثير بسيط على أداء الخط الثابت للسيارة على الطريق، ولكن لا يزال بإمكان الـSUV المدرّعة التسارع إلى 100 كم/س في غضون 5.9 ثانية فقط.