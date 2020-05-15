أصغر سيارة من لكزس قادمة في 2023

لفتح مجال تسويقي جديد لها بسوق السيارات، تستعد شركة لكزس لطرح طراز هو الأصغر الذي ستطرحه في تاريخها على الإطلاق، بحلول عام 2023.

وذلك وفقا لما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأن لكزس تمتلك حاليا طراز UX الأصغر بين أسطولها، والذي سبق وطرحته في عام 2018.





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وتدرس الشركة اليابانية التابعة لتويوتا، أن يكون طرازها الصغير الجديد، في الحجم والسعة أقل من طراز UX، وستمنحه مسمى تجاري، لكزس BX.

وقال "موتور وان" إن طراز لكزس الصغير BX، سيستوحى في العديد من الجوانب من طراز تويوتا "ياريس" بنسخته الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا لعام 2021.

كما أفاد أنه بطرح لكزس لهذا الطراز، سيكون الأول الذي تطرحه لكزس للبيع بتكلفة افتتاحية أقل من سعر 30,000 ألف دولار.

وفي حال قيام العلامة اليابانية الفاخرة بذلك، سيطرح طراز BX المتوقع بمحرك كهربائي مهجن بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة اجمالية تصل لـ 116 حصان، وفقا لتوقعات "موتور وان".