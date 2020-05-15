فيديو.. شاهد كيا "بيكانتو" الجديدة بعد تحديثات منتصف الجيل

أزاحت شركة كيا الكورية الجنوبية الستار عن نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز "بيكانتو" لعام 2020، والمخصصة للطرح للسوق الكورية كبداية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لهذه النسخة الـ "فيسب ليفت"، ذاكرا أنها كانت قد بدأت كيا في اختبارها منذ مطلع يناير الماضي .









وقال الموقع الأمريكي إنه من التغييرات التي طرأت على النسخة الجديدة من بيكانتو، تعديل طفيف في تصميمها الخارجي، ومنحها كشافات أمامية جديدة من فئة LED.

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ومن الداخل، أضافت كيا للطراز شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقيات 8 بوصة، يدعمها نظام Bluetooth Multi، وشاشات العدادات التي تأتي بقياس 4.4 بوصة.









وستتوفر هذه النسخة الجديدة من طراز كيا بيكانتو بمحرك جازولين بسعة 1.0 لتر، ينتج قوة 75 حصان، مع عزم دوران 95 نيوتون متر، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 5 سرعات، والنسخة الأوتوماتيكية منه بـ 4 سرعات.



