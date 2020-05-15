رابطة تجار السيارات: تخفيضات الأسعار الحالية لتصريف مخزون 2020

كتب: باسل الحلواني

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي وراء العروض الرمضانية التي أطلقها الوكلاء، وموجة تخفيضات الأسعار الحالية التي طالت بعض الطرازات، هو تصريف المخزون الحالي من موديلات 2020، خاصةً أن طرح موديلات 2021 بات على الأبواب.

قال "زيتون"، لـ"سيارات الوفد"، إن سوق السيارات يعاني حالياً من تراجع المبيعات، متأثراً بأزمة فيروس كورونا، التي أدت إلى تأجيل العديد من العملاء لقرارات الشراء.

أضاف عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تخفيض سعر أوبل أسترا، بحوالي 21 ألف جنيه، أعادها

للمنافسة بقوة مرة أخرى، بعدما تأثرت بهبوط أسعار تويوتا كورولا إلى 315 ألف جنيه، متوقعاً أن تحقق أوبل أسترا أرقاماً كبيرة في المبيعات خلال الفترة القادمة.

صرح "زيتون"، بأن نزول أسعار السيارة شيفروليه ماليبو بأرقام تصل إلى 40 ألف جنيه، سيلفت إليها الأنظار بشدة، ويدخلها إلى حلبة المنافسة، خاصةً في ظل ماتتمتع به "ماليبو" من فخامة.

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