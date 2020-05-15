تكاليف لن تصدقها يتكبدها مالك الطائرة الخاصة

الخليج ٣٦٥ نت – تصل أسعار الطائرات الخاصة إلى أرقام خيالية بالضبط كقيمة صيانتها أو تغيير شيء فيها كاستبدال الزجاج الأمامي مثلاً الذي يتراوح سعره بين 45,000 و 70,000 دولار أمريكي.. وإليك أسعار اقتناء أشهر الطائرات الخاصة مع التكاليف الباهظة التي ستأتي معها.

يبلغ سعر طائرة HA-420 هونداجيت الصغيرة الحجم حوالي 5 مليون دولار، بينما يبلغ سعر طائرة جلف ستريم G700 الفاخرة إلى أكثر من 75 مليون دولار أمريكي، في حين أن شقيقتها الأقل فئة G450 تتراوح أسعارها بين 38 و43 مليون دولار.

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وفيما يخص تشغيل وصيانة طائرة مثل جلف ستريم G450، ستحتاج إلى 4 مليون دولار سنوياً مع احتساب أسعار القطع! شرط ألا تتعدى 420 ساعة من الطيران وعندها سترتفع التكلفة، بينما سيبلغ تأمينها 50,000 دولار سنوياً.

يمكنك ركن الطائرة في مطار دولي كبير قد يكلف أكثر من 150,000 دولار سنوياً، في حين ينخفض إلى حوالي 80,000 دولار سنوياً في المطارات الصغيرة.وهناك تكاليف أخرى مثل اجراء تحديثات لقطع الطائرة والتي تكون إلزامية أحياناً، والأسعار تعتمد على التحديثات نفسها، فربما تتكلف 100,000 أو 500,000 دولار سنوياً!