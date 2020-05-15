أبرز شركات السيارات التي شاركت في الحرب العالمية الأولى

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت شهرة العديد من شركات السيارات الكبرى العريقة من خلال مشاركتها في الحرب العالمية الأولى، وكانت لها مساهمات كبيرة خلال وقائع الحرب، وسنستعرض لكم اليوم أبرز هذه الشركات.

فورد

على الرغم من اعتراض هنري فورد، مؤسس شركة فورد، عن سياسة الحروب، إلا أنه أجبر مع بداية الحرب على تسخير مصانعه في بريطانيا على إنتاج الجرارات وسيارات البيك اب، كما تم تحويل بعض طرازات سياراته إلى سيارات عسكرية وأخرى للإسعاف مع انتشار فورد موديل T على جبهة الحرب.

رولز رويس

كانت للشركة العريقة رولز رويس دوراً هام في وقائع الحرب، حيث أمدت الجيش البريطاني بمركبات قوية ذات اعتمادية عالية، كما قدمت نسخ مدرعة من طراز سيلفر جوست، مع تزويد بعض النسخ بمدافع رشاشة دوارة.

وساهمت حينها الشركة أيضاً في صناعة محركات طيران، وهو ما ساعدها بعد ذلك في تأسيس فرع خاص بمحركات الطائرات فقط، وهو مازال ينتج محركات للطائرات التجارية.

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رينو

قدمت رينو للجيش الفرنسي العديد من السيارات القوية، بالإضافة إلى تخصيص جميع سيارات التاكسي التابعة لها للمجهود الحربي لمواجهة الغزو الألماني.

كما صنعت الشركة الفرنسية أكثر من 3600 دبابة باسم FT تميزت بسرعتها مما جعلها من أقوى المعدات المستخدمة من قوات الحلفاء بالحرب.

سيتروين

ساعدت ستروين قوات الحلفاء في الحرب بتزويد المصانع الفرنسية للذخائر الحية بتروس مزدوجة التعشيق، لكنها بدأت بالفعل في إنتاج السيارات عام 1916.