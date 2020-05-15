بيجو ترافلر 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تحرص الوفاق لتأجير السيارات على تقديم أفضل خدمة لعملائها وعائلاتهم، وهو ما دفعها لضم بيجو ترافلر لأسطولها من السيارات، ونستعرض فيما يلي أهم مميزاتها:

معلومات عامة



تعتبر بيجو ترافلر هي الخيار الأمثل لنقل مجموعة كبيرة من الركاب في سيارة عصرية أنيقة، حيث تتسع الفان إلى تسعة ركاب، مع الحرص على راحتهم بتوفير أكبر قدر من الرفاهية لهم.

التصميم العام



تتمتع الفان الفرنسية الفاخرة بتصميم عام أنيق وراقي، فنرى في المقدمة مصابيح LED مع شبك تهوية سفلي كبير أسفل المصد الأمامي، أما في الخلف فنلاحظ وجود مصابيح LED رأسية.. مع وجود أبواب منزلقة تضمن سهولة الوصول للصف الثالث من المقاعد.



الداخلية



تتميز بيجو ترافلر بمقصورة واسعة، يمكن تغيير إعدادات المقاعد لتصبح متقابلة، هذا بالإضافة إلى لوحات الزجاج المنفصلة في سقف السيارة والتي تعطي الركاب إضاءة فريدة ورؤية بانورامية للسماء، كما أن النوافذ الملونة تسمح للركاب بالحفاظ على خصوصيتهم.



هذا بالإضافة إلى التقنيات المتميزة في السيارة، فهناك شاشة نظام المعلومات الترفيهي لمسية قياس 7 إنش، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية، كما تتوفر مع نظام صوتي فاخر بـ 10 مكبرات صوت.

الأمان



حصلت بيجو ترافلر على أحدث أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح مع نظام المكابح المانعة للانغلاق، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، حساسات ركن خلفية مع كاميرا خلفية، نظام كشف النقطة العمياء، بجانب وجود 6 وسائد هوائية.



المحرك



تأتي بيجو ترافلر مع محرك تيربو ديزل سعة 2 لتر بقوة 150 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن-متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، مع متوسط استهلاك 6 لتر لكل 100 كم.

يذكر أن الوفاق لتأجير السيارات هي إحدى أكبر شركات تأجير السيارات في المنطقة، وقد تم إنشاؤها منذ 20 عاماً ولديها فروع منتشرة بأنحاء المملكة ودول عديدة، كما أن استئجارك إحدى السيارات منها يشمل تكاليف التأمين والصيانة والفحوصات مع دعمك بخدمة الصيانة المتنقلة بحيث إذا تعطلت السيارة لأي سبب لا قدر الله سيأتي إليك المسؤولون على الفور لإصلاحها أو استبدالها لكي تعود على الطريق.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

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