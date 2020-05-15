افتتاح سينما للسيارات في مول الإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – انطلاقاً من الدور المجتمعي لمجموعة ماجد الفطيم ودعماً للجهود الحكومية الخاصة باستئناف الأعمال في بعض القطاعات الاقتصادية بطريقة آمنة، دشنت المجموعة سينما السيارات من “ڤوكس سينما” على سطح “مول الإمارات” مع اتخاذ أعلى تدابير السلامة والوقاية التي فرضتها الحكومة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

تسع منصّة سينما السيارات من “ڤوكس سينما” لـ75 سيارة مع الحفاظ على المسافة الآمنة بينهم وستنظم ذلك مجموعة الفطيم، وأيضاً شخصين كحد أقصى داخل كل سيارة، ويُمنع الأفراد فوق سن الستين عاماً والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً من زيارة مراكز التسوّق أو “ڤوكس سينما السيارات”؛ حفاظاً على صحتهم.

والجدير بالذكر أن عائدات العرض الأول ستذهب لصالح مبادرة حملة “10 ملايين وجبة”، التي تعمل على توفير الوجبات للفئات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، كما ستُتاح الفرصة أمام الزوار للفوز بجائزة يومية عبارة عن 1000 نقطة من برنامج المكافآت “شير” تبلغ قيمتها 100 درهم إماراتي، وستتضمن كل مجموعة من المأكولات والمشروبات قسيمة من “شير”، حيث يستطيع الزوار بسهولة مسح هذه القسائم للحصول على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز، وذلك حتى 31 مايو.

وأخيراً ستتوفر هذه التجربة الجديدة للجمهور ابتداءاً من يوم الأحد 17 مايو، ومن ثم ستُقدم الفترة المسائية يومياً عند الساعة الـ7:30، وتبلغ تكلفة العرض للسيارة الواحدة “شخصين كحد أقصى” 180 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وتشمل التذكرة مشاهدة الفيلم ومجموعة من المأكولات والمشروبات المخصصة لشخصين.. فعندما تركن سيارتك يمكنك استخدام تردّد الراديو المخصص لبث صوت الفيلم السينمائي مباشرةً من داخل السيارات؛ لتبدأ المتعة.

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