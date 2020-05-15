شركات السيارات الألمانية تهدد بتسريح العمالة!

الخليج ٣٦٥ نت – هددت شركات السيارات الألمانية بفصل شريحة من العمال في حال عدم إقرار صرف محفزات مالية إضافية لشراء السيارات لتنشيط المبيعات التي أصابها الكساد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفي لقاء صحفي مع ارنت كيرشهوف، نائب رئيس اتحاد شركات صناعة السيارات “في دي أيه”، صرح قائلاً إنه بدون محفزات شراء سيكون هناك تسريح للعاملين.

وأكد كيرشهوف في تصريح سابق عن تأييده القوي لبرامج المساعدات ومحفزات الشراء للسيارات، والتدابير الأخرى من أجل تنشيط المبيعات، وقال: ” بالنسبة لي، كل وسيلة في هذا الصدد لا بأس بها”.

ولقد عقدت الحكومة الألمانية مؤخراً اجتماع مع ممثلي قطاع السيارات، أعلنت فيه أنه سيتم البت في المحفزات المحتملة بحلول يونيو المقبل.

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لكن هذا الأمر واجه معارضة شديدة من الجناح الاقتصادي في الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة أنجيلا ميركل، حيث رفضت مقترح صرف محفزات شراء إضافية لقطاع السيارات.

وفي نفس السياق، أعربت الولايات التي تحتضن مقرات لشركات صناعة السيارات وهي “سكسونيا السفلى وبافاريا وبادن فورتمبرج”، عن تأييدها لصرف محفزات شراء للسيارات.

وطالبت هذه الولايات بزيادة محفزات الشراء التي يجري صرفها بالفعل لشراء سيارات كهربائية، بالإضافة إلى صرف محفزات أيضاً للسيارات التي تعمل بمحركات بنزين ومحركات ديزل.

وكشفت نتائج مؤسسته (مجموعة كيرشهوف)، عن التراجع الهائل لمبيعات الشركات المتخصصة في مستلزمات السيارات، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90%، وأن 66% من العاملين تم تقليص أوقات دوامهم.

كما انخفض إنتاج المصانع الألمانية بشكل ضخم وسريع في أبريل الماضي، في حين قامت الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 سنة، وفقا لما أظهره مسح آي.اتش.اس ماركت.