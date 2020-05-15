الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 - وكالات الجمعة 2020/5/15 04:32 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/5/15 04:32 ص بتوقيت أبوظبي

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع تزايد المخاوف من حدوث موجة إصابات ثانية بفيروس كوفيد-19 تسحق كل النجاحات التي حققتها الصين خلال الفترة الماضية وتعيد الوضع إلى المربع صفر، أعلنت الحكومة الصينية، الأربعاء الماضي، إجراء فحص شامل لكل سكان ووهان البالغ عددهم 11 مليون نسمة في غضون 10 أيام فقط بغية اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الحالات غير المصحوبة بأعراض تشكل مصدر القلق الرئيسي للسلطات.

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