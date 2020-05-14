بتخفيضات على 9 موديلات .. كورونا يمنح قُبلة الحياة لسوق السيارات المصرية

تراجعت أسعار 9 سيارات في السوق المحلية خلال أول أسبوعين من شهر مايو الجاري، وذلك بعد أيام من عودة الحياة من جديد إلى قطاع السيارات في مصر، واستئناف العمل بإدارات المرور.

وتراوحت التخفيضات الجديدة بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، وسط توقعات بمزيد من التخفيضات، في ظل حالة الركود التي تصدرت المشهد مؤخرا في السوق المحلية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي السطور التالية تنشر "سيارات الوفد"، الأسعار الجديدة للسيارات الـ9، التي انخفضت أسعارها بدايةً من أول مايو ،حيث منحت تلك التخفيضات الحياة لسوق السيارات عقب شلل المبيعات في الشركات بسبب كورونا.

أوبل أسترا

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار السيارة أوبل أسترا، بلغ 21 ألف جنيه.

وبلغ سعر أوبل أسترا، بعد التخفيض الجديد 300 ألف جنيه، بدلاً من 321 ألف جنيه.

شيفروليه ماليبو

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية، عن خصم على سيارتها شيفروليه ماليبو، يصل إلى 40 ألف جنيه.

وتتوافر شيفروليه ماليبو، بـ3 فئات من التجهيزات، جاء سعر الفئة الأولى بعد التخفيض340 ألف جنيه، بدلاً من 370 ألف جنيه، بإجمالي تخفيض بلغ 30 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 360 ألف جنيه، بدلاً من 400 ألف جنيه، بإجمالي تخفيض بلغ 40 ألف جنيه.

وبلغ سعر الفئة الثالثة بـ 400 ألف جنيه، بدلا من 430 ألف، بخصم بلغ 30 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

أخطرت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف– وكيل علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر،

بتخفيض أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة تتراوح بين 19 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال شهر مايو الجاري.

تراجعت أسعار طرازات فولكس فاجن تيجوان الفئة الأولى Basic إلى 509.9 ألف جنيه، بدلًا من 529 ألف سابقًا، وانخفضت أسعار سيارات تيجوان الفئة الثانية H/L إلى 559.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو579 ألفًا.

وسعرت طرازات فولكس فاجن تيجوان الفئة الثالثة T/L بنحو 615 ألف جنيه، مقابل 639 ألفا.

هوندا أكورد

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كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، الوكيل الحصري لعلامة هوندا اليابانية في مصر، عن توافر السيارة هوندا أكورد موديل 2020، وذلك بفئة واحدة تحمل الاسم EX-L وبسعر يبلغ 714 ألف جنيهًا مصريًا، بتخفيض قدره 11 ألف جنيه، عن آخر سعر رسمي للسيارة أعلن عنه الوكيل في شهر ديسمبر الماضي 725 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

أعلنت شركة دايموند موتورز وكيل سيارات ميتسوبيشي في مصر عن وصول موديلات إكليبس كروس 2020 الجديدة إلى السوق المصرية، بتخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه.

وشهدت أسعار الفئة الأولى “GLX-Midline” من إكليبس موديل 2020 استقراراً حيث استقرت عند 380000 جنيه للفئة الأولى، بينما انخفضت الفئة الثانية “GLS-Midline” بقيمة 10 آلاف جنيه ليصبح سعرها 400000 جنيه بدلاً من 410000 جنيه، كما انخفض سعر الفئة الثالثة

“GLS-Highline” بقيمة 15000 جنيه ليصبح سعرها 425000 بدلاً من 440000 جنيه، وكذلك انخفض سعر الفئة الرابعة “GLS-Topline” بقيمة 15000 جنيه أيضاً ليصبح سعرها 460000 جنيه بدلاً من 475000 جنيه، فيما انخفض سعر الفئة الخامسة والأخيرة “GLS-Premium S-AWC” بقيمة 30000 جنيه ليصبح سعرها 480000 جنيه بدلاً من 510000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

أقرت شركة "تويوتا إيجيبت"، تخفيضاً على أسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة " فورتشنر" سباعية المقاعد التي يتم تجميعها بمصانع الشركة في مصر بواقع 25 ألف جنيه.

ووفقًا للأسعار الرسمية المعلنة، تراجعت الفئة القياسية من فورتشنر 2020 إلى 745.000 جنيه بدلًا من 765.000، والفئة الثانية أصبح سعرها 800.000 جنيه مقارنة بـ825.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة عالية التجهيز من "فورتشنر" والتي كانت تباع بـ925.000 جنيه بات سعرها الجديد بعد التخفيض 900.000 جنيه.

بروتون إكسورا

أعلنت شركة أوتو جروب، شريك مجموعة عز العرب للسيارات فى وكالة بروتون بمصر، والموزع المعتمد للعلامة الماليزية، عن خصم على أسعار السيارة العائلية سباعية المقاعد بروتون إكسورا.

ووفقاً لـ"أوتو جروب"، فإن قيمة الخصم الجديد الذي أعلنته عنه الشركة بلغ 20 ألف جنيه، ليصل سعر السيارة بعد الخصم إلى 275 ألف جنيه ، بدلاً من 295 ألف جنيه.

بي واي دي S5

أعلنت شركة الأمل للسيارات وكيل بي واي دي في مصر، عن عرض سعري جديد علي السيارة بي واي دي S5.

وقالت الشركة إن السيارة تعرض لفترة محدودة بسعر يبلغ 285 الف جنيه بدلا من 290 الف جنيه بخصم 5000 جنيه عن اخر سعر للسيارة.

سيات ليون 2020

خفضت شركة كيان إيجيبت، وكيل سيارات سيات في مصر، أسعار سياراتها سيات ليون 2020 في مصر في ظل عرض جديد بمناسبة شهر رمضان.

وبلغت قيمة التخفيض بحسب ما أعلنته الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 20 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي لـ"ليون" 369.900 ألف جنيه بدلاً من 389.900 ألف جنيه.