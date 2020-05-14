بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو النقاب عن طراز قاعدة العجلات الطويلة G30 من الفئة الخامسة في معرض شنغهاي للسيارات في 2017، مما عزز جمالية الطراز الذي حصل على 133 مم إضافية مقارنة بالإصدار القياسي، وخلال هذا الحدث، تم الإعلان أن الفئة الخامسة LWB ستكون متاحة في إصدارات Standard وLuxury Line وM Sport.

بالعودة إلى اليوم، تسربت صور الفئة الخامسة LWB المحدثة المخصصة للسوق الصيني اليوم على مجلة أوتوهوم، وفيما يتعلق بتغييرات التصميم، فإننا ننظر بشكل أساسي إلى نفس السيارة التي تم تسريب صورها قبل أسبوعين بمواصفات الاتحاد الأوروبي ولكنها أطول قليلاً فقط.

يظهر على الأقل إصدارين مختلفين في الصور بالأسفل، أحدهما هو إصدار M Sport، والذي يتميز بمصد أمامي رياضي وجنوط أكبر ومشتت هواء خلفي أكثر وضوحاً، ومع ذلك، يبدو أن السيارة البيضاء قد حصلت على حزمة Shadowline التي تضيف لمسات سوداء غير لامعة، ومن حيث الحجم، تمتد قاعدة العجلات المذكورة آنفاً إلى 3,105 مم، ليكون طول السيارة الإجمالي 5,106 مم، في حين أن عرض السيارة 1,868 مم يبقى دون تغيير.

يجدر بالذكر أن السقف الزجاجي البانورامي الاختياري Sky Lounge لا يزال متاحاً، ونعتقد أن هناك العديد من الخيارات الإضافية الأخرى، إن لم يكن كلها، قد تم نقلها من الموديل السابق، وهذا يعني أن العملاء قد يظلون قادرين على اختيار المقاعد المهواة النشطة، والمقاعد الخلفية الفردية مع مسند ظهر قابل للتعديل كهربائياً، ومجموعة Ambient Air، بالإضافة إلى جهاز Touch Command اللوحي الذي تستخدمه للتحكم في المقاعد الخلفية والنظام الترفيهي.

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أما فيما يتعلق بالمحركات، فإن السوق الصيني سيحصل على طراز 530Le فقط الذي يعمل بمحرك هجين مدمج يجمع بين محرك بنزين تيربو ومحرك كهربائي صغير، وفي الختام، سيتم بناء بي ام دبليو الفئة الخامسة LWB فيس ليفت في مصنع بي ام دبليو بريليانس في شنيانغ بالصين، ويمكن أن تصل إلى صالات العرض في الأشهر المقبلة.