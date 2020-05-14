اوبر تلزم المستخدمين بارتداء كمامة والتقاط صورة سيلفي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أوبر تكنولوجيز” الأمريكية عن رفع درجة التدابير الاحترازية في سياراتها، حيث ألزمت السائق والراكب على حدٍ سواء بوضع الكمامة وإلا لن تبدأ الرحلة، وذلك في أمريكا الشمالية والهند وأكثرية أسواقها في أوروبا وأميركا اللاتينية.

ولكن كيف لن تبدأ الرحلة إلا بارتداء الكمامة؟

حيث أعلن “ساشين كانسال” مدير المنتجات لدى أوبر خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أنه اعتباراً من الاثنين القادم سيتعيّن على السائقين الراغبين في نقل الزبائن إلتقاط صورة سيلفي للحصول على موافقة التطبيق بالعمل بعد التأكد من صحة التجهيزات لديهم.

وخصصّت المجموعة 50 مليون دولاراً للتزود بمنتجات مخصصة للوقاية خلال فترة الوباء، من كمامات إلى مناديل معقمة مروراً بعبوات سوائل التعقيم، ومن بين التدابير الأخرى التي اعتمدتها الشركة، قد ألغت أوبر خدمة تشارك الرحلات مع ركاب آخرين “أوبر بول”، مع إلزام الركوب في الكراسي الخلفية للسيارة.

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والجدير بالذكر أن الشركة قد طبقت معايير السلامة للسائق والراكب على حد سواء منذ بداية الأزمة، حيث نفذّت التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية، بما في ذلك تعقيم السيارات وإبقاء النوافذ مفتوحة وملازمة المنزل في حال ظهور أعراض، بل شجعت أوبر مستخدميها على ملازمة منازلهم، حتى أنها نشرت إعلانات تحمل رسالة مفادها “شكرا لعدم تنقلكم عبر أوبر”.

ولكن بالتأكيد كل هذه التدابير التي اتخذتها السلطات أثرت سلباً على الشركة، حيث اضطرت لإلغاء 3700 وظيفة “أي ما يقرب من 14% من إجمالي عدد الموظفين في الشركة”، إلا أن المجموعة تأمل في استعادة نشاطها تدريجياً مع بدء رفع تدابير الحجر عالمياً، وذلك بفضل الأشخاص الراغبين في التنقل مع تفادي وسائل النقل المشترك.