بوروندي تطرد فريقا لـ"الصحة العالمية".. والسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات في بوروندي أنها أمرت بطرد ممثل منظمة الصحة العالمية وثلاثة خبراء آخرين مكلفين بتنسيق التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية البوروندية: "في الرسالة المؤرخة في 12 مايو/آيار والموجهة إلى مقر المنظمة في أفريقيا، إن المسؤولين الأربعة أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي قبل 15 مايو/آيار الجاري".

وحسب الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، المسؤولون المعنيون هم الطبيب والتر كازادي مولومبو، ممثل منظمة الصحة العالمية في بوروندي، والموظفان في المنظمة جان بيار مولوندا نكاتا منسق التصدي لفيروس كورونا في البلاد، والطبيب روهانا ميريندي المكلف في برنامج مكافحة الأمراض المعدية، والبروفسور دانيال ترزي الخبير في بيولوجيا الجزيئات والذي يعمل مستشارا في المنظمة.

في هذه الأثناء، صرح مسؤول بوروندي أن "كل فريق منظمة الصحة العالمية المكلف دعم بوروندي في تصديها للفيروس، بينما رفض وزير الصحة تماما هذه المشاركة واتهم المنظمة بتدخل غير مقبول في إدارته للأزمة".

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ووفق مصادر دبلوماسية وإدارية فإن وزارة الخارجية البوروندية قرّرت قبل شهر هذه الخطوة ضد الموظفين الأربعة.، لكنها علقت القرار بعد محادثات بين رئيس الدولة بيار نكورونزيزا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ويأتي إبعاد مسؤولي المنظمة قبل أيام من انتخابات رئاسية وتشريعية ستجريها بوروندي في الـ 20 من الشهر الجاري.

كما يأتي في وقت يتهم فيه أطباء والمعارضة، الحكومة البوروندية بإخفاء إصابات كورونا.

وحاليا لم يعلن في البلاد سوى عن 27 إصابة ووفاة واحدة.